Idosa que prometeu 'pegar o Xandão' está entre os presos na Operação Lesa Pátria

Entre os 11 mandados de prisão da terceira fase da operação Lesa Pátria, realizada nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal em cinco estados e no DF, está a de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, que ficou conhecida como "Fátima de Tubarão". A mulher de 67 anos e da cidade de Tubarão, Santa Catarina, viralizou nas redes sociais fazendo ameaças contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. As informações foram divulgadas pelo O Globo.

Condenada por tráfico de drogas em 2014, a idosa aparece em vídeos invadindo o Palácio do Planalto nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião anterior, ela foi alvo de um processo que corre em sigilo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Além de tráfico, ela também responde pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público.

Lesa Pátria

A operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques golpistas de 8 de janeiro, já prendeu cinco envolvidos nesta sexta-feira. Além das prisões, são cumpridos 27 mandados de busca e apreensão.

Na última semana, a PF iniciou a primeira fase da operação para cumprir oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em cinco estados e no DF. Entre os alvos, estavam uma intérprete de libras, um ex-funcionário terceirizado do governo e um influenciador que utilizava um canal na internet para incitar atos antidemocráticos.

Na segunda-feira, o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, flagrado por câmeras de segurança jogando no chão o relógio de Dom João VI durante a invasão golpista do dia 8 de janeiro, foi detido, em Uberlândia, no triângulo mineiro.