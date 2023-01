Dois homens são presos por manter pessoas em situação análoga à escravidão em Magé

Um pastor e outro suspeito foram presos, nesta quinta-feira (26), por manter cerca de dez pessoas em situação análoga à escravidão em Magé, na Baixada Fluminense.

Segundo agentes da 65ª DP (Magé), os idosos, portadores de HIV e dependentes químicos eram obrigados a trabalhar e ainda precisavam pagar para permanecer no "abrigo", que não mantinha condições mínimas de higiene.

De acordo com o relato das vítimas, eles eram proibidos pelo pastor e um funcionário a deixar a residência e de fazer contato com seus familiares. Caso não obedecessem, os acusados os proibiam de se alimentar e os trancavam em um quarto com condições sub-humanas de tratamento. Além disso, no local havia até furto de energia.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Magé, onde passaram por diversos exames. Elas serão levadas a um abrigo da prefeitura.