Deam de São Gonçalo prende homem por descumprir medidas protetivas

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta quinta-feira (26/01), um homem acusado de descumprimento de medida protetiva. Ele foi capturado no bairro de Vista Alegre, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, após o monitoramento do Setor de Inteligência.

Contra o criminoso foi cumprido mandado de prisão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional.