Guardas municipais apreendem réplica de arma usada por adolescentes na Zona Sul

Agentes encontraram pistola falsa pendurada em uma árvore na Avenida Atlântica, no Leme - Foto: Divulgação

Uma réplica de arma de fogo foi encontrada com um grupo de adolescentes no Leme, na Zona Sul do Rio, na última quarta-feira (25/01). O simulacros foi encontrado em um local onde, segundo denúncias de moradores, estava acontecendo roubos a pedestres.

Agentes da Guarda Municipal estavam apurando denúncias de um assaltos próximo aos prédios da orla da praia do Leme quando encontraram o grupo. De acordo com a GM, cerca de 13 adolescentes acusados de cometerem os crimes estavam sentados em uma árvore na altura do Posto 3, na avenida Atlântica.

Ao abordarem o grupo, que estava com colchões e cobertas no local, os guardas encontraram a pistola falsa pendurada em um dos galhos da árvore, dentro de uma bolsa. A Polícia Civil foi acionada e o caso foi registrado pela 12ª DP (Copacabana), para onde foram levados o grupo e réplica.