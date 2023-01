Acusado de participação em morte de menina de 13 anos na Baixada é preso

Jhonatan Amaral Vitor, conhecido como Cara Metade, de 29 anos, foi preso, na tarde desta quinta-feira (26/01), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de ter participado da morte de uma adolescente de 13 anos, que faleceu após bater com a cabeça no chão no dia 1° de janeiro.

Segundo o depoimento de testemunhas, o suspeito estava discutindo com a vítima, Maria Clara de Oliveira Martins, no dia do ocorrido, durante um baile funk em comemoração ao Réveillon. Os relatos contam que, durante o desentendimento, Cara Metade empurrou a menina, que caiu no chão e bateu com a cabeça no meio-fio. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, também em Caxias, mas não resistiu.

A Vara de Execuções Penais (VEP) emitiu um mandado contra ele, que já estava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário desde outubro de 2021. Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), em parceria com agentes da 29ª DP (Madureira), prenderam o suspeito na rua Gastão Reis. Ele foi levado à Delegacia e, de lá, será encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir o restante de sua pena.