Mulher é esfaqueada em Bambuí, bairro de Maricá

Moradora foi levada com ferimentos ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro - Foto: Divulgação

Moradora foi levada com ferimentos ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro - Foto: Divulgação

Uma mulher relatou ter sido esfaqueada enquanto andava na rua em Bambuí, bairro de Maricá. De acordo com o relato, o ex-marido é o principal suspeito de ter ordenado o crime.

O caso aconteceu no último fim de semana, no sábado (21/01), mas só foi divulgado nesta quinta-feira (26/01). A vítima estava na rua 34, por volta das 7h da manhã, quando foi surpreendida por uma dupla de garotos e uma garota, que teriam golpeado-a com diversas facadas, segundo o relato.

Ela precisou ser socorrida por moradores da região, que a levaram para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro do município. Seus braços foram enfaixados. Os acusados teriam saído correndo logo após o momento do crime e ainda não foram identificados.

Um dos principais suspeitos seria o ex-marido da vítima, que já teria, conforme conta o relato, agredido ela em outras ocasiões. A última delas teria sido no dia último 15 de janeiro, quando a mulher relata ter sofrido ferimentos no pescoço e no rosto por conta das agressões. A 82ª DP (Maricá) registrou a ocorrência e está investigando.