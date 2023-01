Mulher é presa e menor apreendida com drogas em Rio Bonito

As acusadas receberiam R$700 pelo transporte - Foto: Divulgação

Uma mulher de 23 anos foi presa e uma menor apreendida com uma grande quantidade de drogas no km 13 da RJ-124, na altura de Boa Esperança, em Rio Bonito, na madrugada desta quinta-feira (26).

Agentes da polícia militar estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para um Chevrolet Zafira que operava por um aplicativo de caronas. Foi dada a ordem de parada e realizada uma busca no veículo e nas mochilas das duas integrantes do veículo.

Com as suspeitas, foram encontrados 680 papelotes de cocaína. Por isso, os PMs deram voz de prisão e conduziram as duas mulheres até a 119ªDP (Rio Bonito), onde ambas permaneceram detidas.

As acusadas informaram que o material entorpecente teve como origem a comunidade do Campo Nove, em São Gonçalo, e estaria sendo levado para uma comunidade em Unamar, Cabo Frio. Elas receberiam o valor de R$700 pelo transporte da droga.