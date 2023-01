PMs prendem gerente geral do tráfico de drogas do Caramujo, em Niterói

Ele seria o gerente geral da cocaína e braço direito do líder do tráfico do Caramujo - Foto: Divulgação

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde da terça-feira (24), na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Caramujo, em Niterói, o foragido da justiça Jefferson Jorge da Silva Granja, vulgo “JJ”, de 26 anos. Ele seria o gerente geral da cocaína e braço direito do traficante conhecido como “Barba”, líder do tráfico de drogas do Caramujo.

Equipe da P2, com apoio de policiais do DPO do Largo do Batalha, foi verificar informações de que traficantes estariam instalando barricadas e promovendo baile funk. Ao chegarem no local, foram recebidos por disparos de arma de fogo, vindos de uma outra parte da comunidade.

Após cerco tático na região, além da prisão de “JJ”, outros dois homens, de 27 anos, apontados como gerente da maconha; e vapor e segurança do tráfico, foram presos.

Com eles, foram apreendidos uma pistola 9mm com nº de série raspado, duas granadas, 370 pinos de cocaína, 234 trouxinhas de maconha, 57 pedras de crack, sete munições de calibre 9mm e um rádio transmissor.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram levados para 76ª DP (Niterói).

Os três presos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados a uma unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.