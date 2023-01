Mulheres são presas enquanto furtavam mais de R$ 1 mil em calcinhas e sutiãs

As peças apreendidas pelos homens do Segurança Presente - Foto: Divulgação

Equipes do sistema de policiamento 'Segurança Presente' foram acionados, na terça-feira (24), após duas mulheres serem flagradas pelas câmeras de segurança de uma loja no bairro do Leblon, furtando mais de R$ 1 mil em calcinhas e sutiãs.

Os agentes conseguiram localizar as duas nos arredores da loja com as peças, uma mochila e 38 peças íntimas. O caso foi registrado na 14ª DP, no Leblon, e as mulheres, que não tinham antecedentes criminais, ficaram presas e estão à disposição da Justiça.