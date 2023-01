Homem acusado de tráfico de drogas é preso no J. Catarina, em SG

Policiais militares da 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde da terça-feira (24), o acusado foragido da justiça, Welerson Sacramento da Cunha, de 26 anos. A apreensão aconteceu na Avenida Doutor Albino Imparato, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Os policiais em patrulhamento se depararam com homens em atitude suspeita, próximo a localidade conhecida como Final Feliz. Ao tentar abordá-los, eles fugiram do local. Após cerco tático, foi possível localizar e prender Welerson da Cunha, que estava de posse de uma mochila contendo material entorpecente (278 trouxinhas de maconha; 262 pinos de cocaína; 208 pedras de crack e 01 rádio transmissor).



O criminoso e o material apreendido foram levados para 74ª DP (Alcântara), onde foi constatado que contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelo crime de Tráfico de Drogas. Cabe ressaltar que ele permaneceu preso e foram gerados dois registros, sendo um do cumprimento de mandado de prisão e outro da apreensão de material entorpecente.

Cumprindo o prometido, o comando do 7° BPM, juntamente com sua equipe no bairro do Jardim Catarina segue na ação de retirada das barricadas nas seguintes ruas: Navarro da Costa; Luiz Ribeiro Pires; Miguel Glinka, e Aldeia dos Matos.

