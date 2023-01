Homem é baleado durante tiroteio no Morro do Preventório, em Niterói

Um homem, acusado de liderar o tráfico de drogas no Morro do Preventório, em Niterói, foi baleado na manhã desta quarta-feira (25/01) durante um confronto armado entre suspeitos e policiais militares na localidade.

Os agentes do 12°BPM (Niterói) informaram que estiveram no local para reprimir roubos de cargas e veículos na região e a atividade do tráfico de entorpecentes na comunidade. Ao cercarem um local apontado por denúncias como esconderijo dos suspeitos de tráfico na região, os policiais afirmam terem sido surpreendidos por seis suspeitos armados, que teriam iniciado um tiroteio.

Ao fim da troca de tiros, um homem foi encontrado ferido. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola 9mm. O suspeito foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Em outros pontos da comunidade, os agentes informaram ter encontrado um fuzil e uma granada sem pino.

Todo o material foi apreendido e policiais civis do esquadrão antibombas estiveram no local por conta da granada. A 76ª DP (Niterói) registrou a ocorrência.