Faraó dos Bitcoins é transferido de Bangu I para presídio de segurança máxima no Paraná

O Faraó foi transferido para presídio no interior do Paraná - Foto: Divulgação/ TV Globo

O Faraó dos Bitcoins, como é conhecido Glaidson Acácio dos Santos, foi transferido de Bangu I, na Zona Oeste do Rio, para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, nessa quarta-feira (25).

A decisão de transferência foi do juiz da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, Marcelo Rubbioli após uma investigação do Ministério Público apontar que Glaidson estava chefiando a quadrilha de dentro da cadeia. O magistrado ainda apontou problemas de segurança do sistema penitenciário do RJ, alegando que o preso recebia visitas, no Complexo de Gericinó, de pessoas não cadastradas na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP).

Nessa manhã o preso chegou ao Aeroporto do Galeão escoltado por policiais penais do Grupamento de Intervenções Táticas da SEAP. Ele embarcou por volta do meio-dia em um avião da Polícia Federal com destino ao interior do Paraná.

Glaidson foi preso em agosto de 2021, na Operação Kryptos da Polícia Federal, por comandar um esquema de pirâmide financeira que movimentou cerca de R$ 38 bilhões, lesando investidores em criptomoedas.

De acordo com o Ministério Público, o Faraó foi acusado de montar uma organização bem estruturada, com armas, empresas de fachada, espiões e matadores profissionais para eliminar a concorrência na Região dos Lagos do Rio.