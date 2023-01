Operação 'Alicantina' investiga quadrilha especializada em estelionato no Rio

Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) deflagram, nesta quarta-feira (25), a “Operação Alicantina” para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma associação criminosa especializada em estelionato e furto mediante fraude.

Os alvos da ação estão localizados nos bairros Santa Cruz e Guaratiba, na Zona Oeste da capital do Rio; e em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Até o momento, um homem, de 58 anos, foi preso.

De acordo com as investigações, as vítimas do grupo são clientes de instituições bancárias, na maioria idosos, que realizam saques em caixa eletrônico. Segundo a 107ª DP, a quadrilha atua em todo estado, principalmente nos municípios de Petrópolis, na Região Serrana; Paraíba do Sul e Paty dos Alferes, no Centro Sul Fluminense.