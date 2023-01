Policiais da 5ª UPP acusado de integrar tráfico de drogas, em Vila Izabel, no Rio

Policiais militares da 5ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP/Macacos) prenderam, nesta segunda-feira (23), o acusado foragido da Justiça Dionatan de Souza Nascimento, vulgo Mijão, de 32 anos. A prisão aconteceu na Rua Silva Pinto, na comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Izabel, Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, ele exercia função de segurança no Morro do São Carlos, onde atua a mesma facção do Morro dos Macacos.

A operação inicial era para conter e reprimir a tentativa de instalações de barricadas na localidade conhecida como “Chelsa”, pela organização criminosa, que domina a localidade dos Macacos. Na ação, foram apreendidas uma pistola de fabricação croata, carregadores (pistola), 42 munições e uma granada e preso um outro suspeito que teria ligações com tráfico, - Vitor Manoel da Silva Linhares, vulgo VT, de 19 anos.

O caso foi encaminhado para a sede da 20ª DP (Vila Isabel), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Contra o criminoso Dionatan, constava um mandado de prisão, pelo crime de Tráfico de Drogas (Artigo 33 da Lei 11343/06). Os presos foram encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficarão à disposição da Justiça.

