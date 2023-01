Acusado de agredir e roubar idosa é preso em Niterói

Um homem, de 29 anos, acusado de agredir e roubar uma mulher, de 68, foi preso na manhã desta terça-feira (24/01) no Centro de Niterói.

De acordo com o relato da vítima, ela foi abordada pelo suspeito e uma comparsa em frente ao Shopping Bay Market, próximo ao terminal de barcas da Praça Araribóia. Ela relatou ter levado um soco na barriga do homem. A mulher que estava com ele teria levado a bolsa da idosa.

Policiais da operação Niterói Presente foram informados a respeito do crime e iniciaram as buscas pelos acusados na região. A mulher que levou a bolsa não foi localizada, mas o homem acusado de desferir o soco foi encontrado pelos agentes na avenida Visconde Rio Branco.

Depois de ser reconhecido pela idosa, ele foi levado à 76ª DP (Niterói), onde está à disposição da Justiça. Já a vítima precisou dar entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, por conta do soco.