Polícia prende envolvidos em roubo a supermercado na Taquara

Os autores do crime entraram no estabelecimento após o horário do expediente, usando uniformes do supermercado - Foto: Divulgação

Policiais civis da 32ª DP (Taquara) prenderam, nesta terça-feira (24/01), dois homens que roubaram um supermercado localizado na Taquara, Zona Oeste do Rio. Eles foram localizados em suas residências, no mesmo bairro. Contra os autores havia mandados de prisão por roubo majorado.

O crime ocorreu no dia 11 de dezembro do ano passado. Os autores entraram no estabelecimento após o horário do expediente, usando uniformes do supermercado. Eles renderam os funcionários e foram até a central de monitoramento, onde conseguiram subtrair três dos quatro equipamentos que registram as imagens das câmeras de vigilância.

Depois disso, os homens roubaram mercadorias do estabelecimento – cigarros e bebidas alcoólicas – avaliados em cerca de R$ 300 mil. Toda a ação durou cerca de cinco horas.

Após o roubo, por meio do equipamento da central de monitoramento que não foi subtraído, foi possível reconhecer um dos homens como um dos empregados do estabelecimento, que não estava escalado para trabalhar naquele dia. O outro era um ex-funcionário, demitido após suspeita de furto no local, em setembro de 2022.

Após obterem os mandados de prisão, os agentes realizam a captura. Com os criminosos, foi recuperada parte da carga roubada. Um deles ainda tinha uma pistola e, por isso, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

As investigações continuam para identificar a localizar outros possíveis envolvidos no crime.