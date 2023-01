Ambulante morre ao ser esfaqueado em briga em praia da zona sul

Um vendedor ambulante morreu após ser esfaqueado em uma discussão com outro ambulante na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio, na tarde do último domingo (22). Ele chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

De acordo com testemunhas, Igor Luiz da Silva, de 29 anos, estava vendendo churrasquinho na praia, quando se desentendeu com outro vendedor que esbarrou nele.

Igor teria sido grosseiro e, após uma breve discussão, foi esfaqueado pelo outro ambulante. Ele deixa uma filha recém-nascida.

Agentes do 19º BPM (Copacabana) foram até o local do crime, mas não efetuaram nenhuma prisão. O caso chegou a ser registrado na 12ª DP (Copacabana), mas foi transferido para o setor de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital.