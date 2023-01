Acusado de tráfico de drogas é preso no Rio

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na tarde do domingo (22), o acusado Benjamin Bezelga Ramos Guerreiro, de 43 anos, vulgo Português. A apreensão aconteceu na na Rua Elias Chaves, em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio.

A informação levada à polícia era sobre um suposto traficante de drogas que estaria agredindo a companheira e quebrando as coisas da sua casa. Após entrarem, os agentes viram uma mochila preta em cima da cama do casal; e, dentro, havia 01 (um) kg de pasta base de cocaína, proveniente do Cartel de Cali, na Colômbia.

Beijamin é de origem portuguesa e teria envolvimento com o tráfico de drogas da comunidade do Fallet e Fogueteiro, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. No ato da prisão, ele estava com uma tornozeleira eletrônica na perna.

Em seguida, o preso e material apreendido foram levados para a sede da 30ª DP (Marechal Hermes), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Português foi encaminhado para unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça. Ele também teria descumprido uma medida protetiva da lei “Maria da Penha”.

