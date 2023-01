Adolescente suspeito de transportar drogas é detido no Rio

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira (23) com uma grande quantidade de cocaína e maconha na mochila. O material, segundo o menino, estava sendo levado para São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, quando foi localizado, em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

A ocorrência foi registrada por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), que fizeram a abordagem ao veículo na altura do KM 13, da RJ-124, em Rio Bonito. O motorista informou que fazia parte de um aplicativo de caronas. Durante revista pessoal, nada foi encontrado com ocupantes do carro, mas os policiais viram os produtos do tráfico na mala.

O adolescente contou aos policiais que saiu do Complexo da Penha para entregar a carga para um homem, que o encontraria na rodoviária de São Pedro da Aldeia. Ele foi encaminhado para a 118ª DP (]Araruama) para prestar esclarecimentos.