Ex-funcionário da Caixa é preso no Aeroporto Santos Dumont

Um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal acusado de desvio de verba foi preso nesta segunda-feira (23/01) no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.

De acordo com a Polícia Federal, a 2ª Vara Federal Criminal do Rio havia expedido um mandado de prisão contra o homem, que era acusado de peculato. Ele foi encontrado pelos agentes enquanto desembarcava no aeroporto.

A prisão contou com o apoio de policiais da Delegacia Especial do Aeroporto Santos do Dumont (DEAER), que estiveram realizando ações de fiscalização na unidade em parceria com a PF nesta segunda (23/01).