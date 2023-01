Guardas e PMs são flagrados em confronto físico com ambulantes no Rio

Caso aconteceu na noite deste domingo (22/01), na Praia do Leme - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um confronto físico entre vendedores ambulantes e agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) foi registrado na noite do último domingo (22/01) na calçada da praia do Leme, na Zona Sul do Rio.

No registro, é possível ver os agentes chutando e desferindo golpes com cassetete em um homem que teria confrontado os policiais. Confira o vídeo:

Relatos de pessoas que estavam no local contam que dois ambulantes e um outro homem foram agredidos pelos profissionais da GM-Rio, Seop e PM.

A assessoria da Guarda informou que a ação tentava interromper "uma briga com características de linchamento entre dois homens e outros populares". Ele disseram que "foi necessário o uso de força progressiva", já que os populares teriam "atacado" uma van da GM-Rio e hostilizado os agentes.

A Polícia Militar informou que está apurando a identidade do policial flagrado pelo vídeo participando da ação. Já a Seop e a Guarda Municipal disseram que uma sindicância foi aberta para "apurar excessos e tomar as medidas cabíveis". A 12ª DP (Copacabana) registrou a ocorrência e está colhendo depoimentos.