Dona de casa completa 72 horas de desaparecida em São Gonçalo

A dona de casa Adriana Estevam, de 42 anos, que desapareceu na última sexta-feira (20), após sair para uma entrevista de emprego, segue sem fazer nenhum contato com a família.

Na manhã desta segunda-feira (24), familiares de Adriana estiveram na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), onde prestaram depoimento.

"Ela saiu para fazer a entrevista de emprego no Ceasa, no Colubandê, mas pelo rastreio do celular dela vimos que a última localização foi no Carrefour, de Alcântara. Porém, as 11h09, ela falou com minha irmã e disse que já estava no ponto de ônibus para voltar para casa", contou Diogo Estevam, de 25 anos, filho da mulher.

Adriana tem, além do Diogo, outros dois filhos, de 12 e 14 anos. Ela é casada há 12 anos e nunca havia sumido.

"Nós temos certeza que ela não está desaparecida por vontade própria. Ela é uma pessoa que se preocupa muito com a família. Ajuda todo mundo", disse o filho.

A vítima, que é evangélica, tem um projeto social onde distribui alimentos aos mais necessitados. Ela, segundo a família, é querida por todos e não possuía inimigos.

A mulher, estava com R$1.200, além de cartões de créditos e senhas.

Agentes do setor de descoberta de paradeiros da Divisão de Homicídios estão investigando o caso.