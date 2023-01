Quadrilha que dava golpes em idosos é presa em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) desarticularam uma quadrilha de estelionatários que atuava em Angra dos Reis. Um homem e duas mulheres foram presos, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com a investigação, a quadrilha telefonava para as vítimas, normalmente idosos, oferecendo um cartão de desconto que daria benefícios em várias lojas, farmácias e diversos estabelecimentos comerciais. Em seguida, enviavam uma dupla de criminosos ao encontro das vítimas, fazendo o papel de consultores que colhiam os dados necessários para o golpe: foto do documento e foto do rosto.

Os criminosos captavam os dados e os transmitiam para outros comparsas, que abriam contas em bancos digitais com objetivo de contratar empréstimos.

Os agentes já identificaram dezenas de vítimas que foram lesadas com o mesmo modus operandi. As investigações seguem para apurar o envolvimento de outras pessoas nos atos criminosos.