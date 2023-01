Mulher some ao sair de casa para entrevista de emprego em São Gonçalo

Adriana Estevan, de 42 anos, está sendo procurada por familiares, após sair de casa para fazer uma entrevista de emprego no Ceasa do Colubandê, em São Gonçalo, na última sexta-feira (20), e não aparecer mais. A última informação, obtida através do rastreamento de um aplicativo do celular dela, indica que Adriana estaria próximo ao supermercado Carrefour de Alcântara, quando desapareceu por volta de 11h.

Segundo um dos filhos da mulher, Diogo Estevam, ela não teria problemas psicológicos, nem qualquer outros tipos de problemas de saúde. Ele e outros familiares acreditam que ela tenha sido sequestrada. Adriana teria saído de casa vestindo uma blusa/vestido de cor azul.

O setor de Descoberta e Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) investiga o caso. Agentes realizam averiguações para tentar localizá-la.