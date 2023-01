Dois chefes da milícia de comunidades da zona norte são mortos em menos de 24h

Dois milicianos da Zona Norte foram mortos em menos de 24h neste sábado (21).

Segundo informações, dois traficantes da Cidade de Deus realizaram uma emboscada para Manuel Goes, o "Chucky", chefe da milícia na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. Ao perceber a emboscada, Chucky matou Jailson Crispin, de 34 anos. Os dois eram antigos aliados.

Chucky, de 34 anos, foi morto pelo comparsa de Jailson.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, mas os dois já estavam mortos. Os corpos foram encaminhados ao IML do Centro do Rio.

A PM informou que não houve confronto com as equipes militares durante a ação.

Morte de Pokémon, líder da milícia

O chefe da milícia da Muzema e da comunidade de Vila das Pedras também foi morto na manhã do sábado (21), durante um confronto com policiais em Jacarepaguá, no bairro do Anil.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada para abordar indivíduos em atitude suspeita. Eles deram ordem de parada a dois homens numa moto, que atiraram contra os militares, iniciando o confronto.

O policiamento está reforçado nas duas comunidades.