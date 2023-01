Advogado foragido de Goiás acusado de estupro é preso em Rio das Ostras

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam, ontem (20), um advogado pelo crime de estupro de vulnerável.

Ao tomar ciência de que um foragido do Estado de Goiás estaria escondido no município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, os agentes deram inicio às investigações e o localizaram no bairro Serra Mar.

Após o cumprimento dos procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional.