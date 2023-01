Em operação da PF, empresário bolsonarista foge pela janela de casa

O empresário Raif Jibran Filho é sócio-administrador do restaurante Rústico Premium, na Vila São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, que era procurado pela Polícia Federal na Operação Lesa Pátria, que busca participantes do ataques em Brasília, ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu fugir pulando pela janela de uma casa no Rio, nesta sexta-feira (20).

As informações, obtidas pelo 'RJTV', da TV Globo, mostram que no dia dos ataques ele postou fotos e vídeos nas redes sociais instigando a participação dos seguidores na invasão. Ele ainda relatou o confronto com as forças de segurança, falando sobre tiros de borracha e gás lacrimogêneo.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.