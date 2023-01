Homem é encontrado morto no Porto Velho, em São Gonçalo

Um homem, de aproximadamente 23 anos de idade, foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (20), no Porto Velho, em São Gonçalo. Havia marcado de tiros no corpo.

De acordo com informações da polícia, a execução teria ocorrido por volta das 5h30 desta sexta, no mesmo local em que o corpo foi deixado, na Rua Manoel Duarte. Ele estava com as mãos e pés amarrados, além de marcas de tiro.

A família da vítima foi ao local e reconheceu o corpo. Duas testemunhas, a companheira e um amigo, foram conduzidas para a delegacia a fim de tentar esclarecer os fatos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).