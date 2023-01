'Tom do Catarina' é preso após informações do Disque Denúncia

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesta quinta-feira (19) um homem acusado de integrar o tráfico de drogas no Jardim Catarina, em São Gonçalo. "Tom" ou "Negão do Catarina", condenado por tráfico de drogas, foi localizado após cruzamento de informações passadas pelo Disque Denúncia.

Os policiais, seguindo determinação as informações passadas, seguiram até a Rua Dr. Nilo Peçanha, 616, no bairro São Miguel, em São Gonçalo, onde localizaram o acusado. Ele foi condenado por fazer parte das atividades do tráfico de entorpecentes da Comunidade do Jardim Catariana em 2014, dominada pela facção que se autodenomina Comando Vermelho, onde exercia a função de "Vapor" no local.

Contra ele havia o Mandado de Prisão Condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Após as medidas tomadas, ele foi encaminhado à SEAP/RJ.