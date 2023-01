Grupo acusado de aplicar golpes por telefone no Rio é preso

Quatro mulheres acusadas de administrar um esquema de aplicação de golpes por telefone, no Centro do Rio, foram presas na última quarta-feira (18/01). Elas gerenciavam uma espécie de 'call center' na avenida Presidente Vargas, onde, segundo a Polícia Civil, elas ofereciam serviços fraudulentos para clientes de empréstimo por telefone.

De acordo com as investigações, duas das suspeitas entravam em contato com as vítimas e ofereciam propostas de portabilidade de empréstimos, com a possibilidade de devolução de até 40% do valor emprestado originalmente. Em seguida, elas passavam as informações para uma supervisora, que pegava informações e dados de documentos dos supostos 'clientes' por mensagem.

Por fim , a dona do escritório onde o esquema funcionava recebia as informações e, com números de telefone diferentes dos das vítimas, contratava os códigos de validação do contrato. Ainda segundo a Polícia, três das acusadas explicaram aos agentes suas participações no esquema. Apenas a dona do espaço onde funcionava o call center teria se recusado a colaborar.

O grupo foi flagrado e levado para a 35ª DP (Campo Grande), que registrou a ocorrência.