PM do Paraná encontra 161 armas escondidas em caminhões de arroz

Cento e sessenta e uma armas de fogo foram apreendidas por policiais militares do Paraná nesta quinta-feira (19/01). O arsenal foi encontrado escondido em dois caminhões de origem paraguaias que transportavam cargas de arroz no interior do estado.

Em um dos veículos, foram descobertas 93 armas de fogos de diferentes tipos. O segundo carregava mais 63 armas. A procedência e o destino do arsenal ainda estão sendo apurados.

De acordo com o balanço da corporação, foram apreendidas 125 pistolas, 24 espingardas calibre GA12, 10 fuzis e 2 revólveres. Além disso, também estavam escondidos nas cargas de arroz diversos carregadores sobressalentes para fuzis e pistolas. A PM classificou a apreensão como "histórica".