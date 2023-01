Operação conjunta prende o maior traficante de Minas Gerais na Cidade Alta, no Rio

Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam, nesta quinta-feira (19/01), o traficante mais procurado de Minas Gerais. A operação foi realizada em conjunto com agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil mineira. Ele foi localizado e capturado na Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio.

Com o criminoso, os agentes também apreenderam diversos aparelhos celulares, documentos falsos, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, um veículo com suspeita de adulteração, rádio comunicador e uma pistola importada, com numeração raspada e kit rajada.

O preso é apontado como o líder de uma das maiores organizações criminosas do estado de Minas Gerais, responsável pela distribuição de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte, além de abastecer diversas comunidades cariocas com cocaína.