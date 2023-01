Delegacia de Polícia de Maricá participa de ciclo de reuniões do projeto Segurança 4.0

A CDL promoveu encontros com representantes da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e da Delegacia de Polícia de Maricá durante a segunda edição da ação do Segurança 4.0 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

O projeto Segurança 4.0, que busca dialogar sobre a segurança pública de Maricá, recebeu o delegado de polícia da 82ª DP, Rafael Barcia, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), nesta quarta-feira (18/01). O ciclo de reuniões entre empresários e representantes da segurança e ordem pública do município, faz parte das ações do Celebrar Maricá, que acontece por meio da CDL, com apoio da Prefeitura de Maricá e da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá).

“Acho importante para nosso trabalho essa integração e diálogo sobre segurança com as instituições da sociedade civil. É fundamental essa atuação entre os eixos de segurança pública. Temos construído uma relação muito bacana com a companhia de Polícia Militar, Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública aqui do município”, comentou o delegado de polícia da 82ª DP, Rafael Barcia.

A reunião é a terceira do ciclo de encontros, que conta também com a participação de representantes da CDL, Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Maricá, Rota Gastronômica, Maricá Convention & Visitors Bureau (MC&VB), Associação de Guias de Turismo de Maricá, Associação Comercial de Maricá e Associação de Imprensa de Maricá.

“Nós trazemos os turistas de fora para conhecer a cidade e seus pontos turísticos. Com o crescimento desenfreado da cidade, nos preocupamos muito com a segurança dos munícipes e também dos turistas, que fomentam a hospedagem e a gastronomia local. Esse convite da CDL para a gente participar desse projeto foi excepcional”, destacou o presidente da Associação de Guias de Turismo de Maricá, Alberto Matrilhas.

Segunda edição da ação

Segunda edição da ação

As sugestões das entidades serão apresentadas durante um seminário com previsão de acontecer no início de fevereiro deste ano."

Dentro do projeto Segurança 4.0 conseguimos ver que a gente está realmente no caminho certo dessa colaboração. Nosso seminário, após as reuniões e pesquisas, certamente será um sucesso. O objetivo é começar a juntar toda a pesquisa sobre segurança que está acontecendo. Nós vamos reeditar a pesquisa já com uma amplitude, onde os especialistas de segurança vão comentar”, explicou o presidente da CDL, Paulo Santos.