Homem rouba farmácia em Itaboraí e é preso no dia seguinte

Homem rendeu funcionária com arma - Foto: Reprodução

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (18), após render uma funcionária e assaltar uma farmácia no bairro Rio Várzea, em Itaboraí. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação.

O crime aconteceu na terça-feira (17). O acusado se aproximou do balcão, por volta de 20h, e anunciou o assalto, utilizando uma pistola para ameaçar a atendente. Ele conseguiu roubar R$ 300 do caixa.

No dia seguinte ao roubo, policiais militares do Segurança Presente, em ação conjunta com policiais civis da 71ªDP (Itaboraí), identificaram o suspeito como sendo Sankennyd Borges de Souza, de 28 anos.

O criminoso foi preso em casa e levado para a delegacia, onde confessou o crime. Ele foi reconhecido pela funcionária da farmácia.

Um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele, que ficará preso, ao menos, por 30 dias.