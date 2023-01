Polícia Civil prende religioso suspeito de estuprar duas adolescentes

Acusado foi capturado em comunidade do Rio - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quarta-feira (18/01), um líder religioso acusado de estupro de vulnerável. Ele foi capturado na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, em cumprimento a um mandado de prisão temporária.

Segundo a investigação, o homem é suspeito de estuprar duas adolescentes, de 12 e 13 anos, diversas vezes. Os crimes ocorriam durante rituais religiosos no interior do Centro Espírita de sua responsabilidade, também no Jacarezinho. Ele teria ainda ameaçado a adolescente mais velha, utilizando um punhal.

O homem foi encontrado em sua residência. A ação foi realizada com o apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

