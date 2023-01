Disque Denúncia pede informações sobre suspeito de matar mulher trans no Rio

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (18/01), um cartaz para pedir informações que possam ajudar nas buscas por Thiago Salgado dos Santos, de 40 anos, principal acusado de assassinar Tailla Ariany Santos, de 31 anos, encontrada morta no último dia 6 de janeiro.

A vítima era transexual e trabalhava como garota de programa. Amigos contam que ela desapareceu depois de entrar em um carro de aplicativo para ir realizar um programa no dia 4. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado esquartejado e enrolado em lençóis dentro de uma casa no bairro em Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

No local, também estava Thiago, que foi visto com um serrote, um facão e uma pá em mãos. Quando os amigos de Thailla encontraram o local, o suspeito fugiu e está sendo procurado desde então pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu o caso. Contra ele, a 4ª Vara Criminal da Capital expediu um mandado de prisão pelo crime de homicídio simples.

Pessoas que tenham informações a respeito do paradeiro do acusado podem entrar em contato com o Disque Denúncia através dos seguintes meios:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177; 0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido pelo serviço em todos os casos.