Moradora é baleada durante operação da Polícia na Zona Norte

Uma moradora do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, foi atingida por disparo durante um confronto armado entre suspeitos e policiais civis na tarde da última terça-feira (17/01).

De acordo com a corporação, a entrada na comunidade faz parte da Operação Torniquete, que tem como objetivo desmobilizar na comunidade uma base do Comando Vermelho, grupo criminoso que age na capital do Rio e em outros municípios como São Gonçalo e Niterói. O plano era combater ações de roubo de veículos e de cargas na região.

Os agentes da Civil afirmam terem sido recebidos com tiros dos acusados de tráfico de drogas e armas durante a passagem no Complexo. O tiro que atingiu a moradora, segundo os policiais, vieram dos suspeitos. A mulher foi levada para o Hospital Naval Marcílio Dias e passou por uma cirurgia.

Cerca de 11 pessoas foram presas, segundo a Polícia, acusadas de participar das ações de roubo de veículo, assim como os crimes de receptação e clonagem.