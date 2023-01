Justiça aceita denúncia do MPRJ contra 8 suspeitos de matar meninos de Belford Roxo

A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e tornou réus os oito acusados de envolvimento na morte de três meninos na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em dezembro de 2020. Seus corpos nunca foram encontrados.

Segundo a denúncia do MP, Alexandre da Silva, de 10 anos, Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, de 11 anos, foram torturados e mortos por terem furtado um passarinho na comunidade. Um deles teria morrido no local, por conta da tortura, e os outros dois foram executados.

A decisão é do juiz Luís Gustavo Vasques, da 1ª Vara Criminal de Belford Roxo. Ele tornou Edgar Alves de Andrade, José Carlos dos Prazeres Silva, Wiler Castro da Silva, Victor Hugo dos Santos Goulart, Ana Paula da Rosa Costa, Ruan Igor Andrade de Sales, Rafael Dias de Oliveira e Júlio Cesar Carvalho Ramos réus no processo.

O magistrado também decretou a prisão preventiva de sete acusados. O réu Júlio Cesar Ramos, que responde por ocultação de cadáver, cumprirá medidas cautelares.

"Verifica-se que resta evidenciado não apenas pela intensa gravidade dos delitos imputados aos citados réus, que, sem dúvida alguma, por si só já causa intranquilidade social, exigindo cada vez mais a adoção de uma postura rígida por parte das autoridades constituídas no sentido de restabelecer a paz social, mas também pelo modus operandi desenvolvido, revelador de alta periculosidade dos agentes a pôr em risco a sociedade como um todo", disse o juíz na decisão.