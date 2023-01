Foragido da Justiça por roubo é capturado em Maricá

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam um homem acusado de roubo majorado. Ele foi capturado no bairro Camburi, em Maricá, na última quinta-feira (12), após monitoramento e um trabalho de inteligência.

De acordo com os agentes, o criminoso estava sendo procurado por um homicídio praticado contra uma jovem moradora da comunidade do Caju, Zona Portuária do Rio. Segundo as investigações, a ordem para matar a vítima teria partido do chefe do tráfico da região.

O autor possui nove anotações criminais por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, roubo, receptação e adulteração de sinais de identificação de veículo automotor, artefatos explosivos, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo de cargas, além de tráfico de drogas.