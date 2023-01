PM apreende armamentos usados por milicianos que atuam no Terreirão

Policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ, 2ª e 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), Subsecretária de Inteligência da PMERJ, Comando de Operações Especiais (COE), 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), e Batalhões Ações com Cães (BAC), em apoio a operação desencadeada pelo 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações repassadas pelo Disque Denúncia, apreenderam no final da tarde desta terça-feira (17), na Avenida dos Arquitetos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, farto material usados por milicianos. Na operação foi preso L.A.P, de 20 anos, suspeito de pertencer a milícia que atua na região.

Informações relatavam sobre a atuação de um grupo de milicianos que vinham ameaçando moradores na localidade do Terreirão, e após buscas em um estabelecimento comercial, segundo as denúncias, onde eram escondidas as armas de fogo usadas pelos milicianos. No local foram localizadas e apreendidas:

01 pistola 9mm,

06 munições calibre 38

34 munições calibre 9mm

01 revólver calibre 38

02 carregadores de pistola 9mm, municiados plenamente.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a sede da 42ª DP (Taquara), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O suspeito foi autuado pelo crime de Organização Criminosa.

Denuncie a localização de grupos paramilitares, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177 A

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.