Polícia recaptura foragido do Sistema Prisional na Zona Oeste do Rio (vídeo)

Através de informações repassadas pelo Disque Denúncia, policiais penais da RECAP recapturam foragido do Sistema Prisional na Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação

Policiais Penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), em ação coordenada pelo Diretor da Divisão, e através de informações repassadas pelo Disque Denúncia, recapturaram na manhã desta terça-feira (17), na Rua 39, no Conjunto Cesarão, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, o foragido do Sistema Prisional, André Conceição da Silva, vulgo Dedé, de 28 anos.

Preso desde 2017, e condenado a mais de quatro anos de reclusão, André Conceição teve direito ao benefício de Visita Periódica à Família (VPL), no Indulto de Natal, em 2021, e não mais retornando a sua unidade prisional.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Regional Bangu, pelo crime de pelos crimes de Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins Aumento de Pena Por Tráfico Ilícito de Drogas.

Uma vez localizado, André, não teve oportunidade de oferecer qualquer tipo de resistência e, após ser dada voz de prisão, foi conduzido à 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), para formalização dos procedimentos e, posterior, encaminhamento ao Sistema Prisional, onde dará continuidade a execução da pena imposta pela Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ