Gaúcho foragido 'cai na rede' da Interpol na orla do Rio

Suspeito chegou a ser preso em 2021, mas conseguiu a soltura em 2022 e estaria, segundo investigação, chefiando organização criminosa do exterior - Foto: Alexandre Nervo/Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Um foragido procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) foi preso neste domingo (15/01) por agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em um restaurante na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Fernando Luiz Doval Junior é acusado de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ele foi preso em 2021, durante uma operação que investigava a quadrilha que é acusado de chefiar. Em 2022, porém, ele conseguiu ser solto através de uma ordem judicial.

Depois disso, ele saiu do país e, conforme relata a Polícia, montou a base logística de uma organização criminosa nos Estados Unidos. Na Flórida, ele teria iniciado uma empresa de aluguel de carros que servia para esquemas de lavagem de dinheiro.

Ainda residindo em outro país, Fernando continuou, de acordo com a Polícia, envolvido em esquemas de tráfico de drogas no Brasil e seria responsável por realizar o envio de 400 kg de cocaína por semana ao Rio Grande do Sul, apontam as investigações.

Ele vinha sendo monitorado pelos agentes da Polícia Civil desde o ano passado. As equipes descobriram que o suspeito estava escondido em um condomínio de luxo na Zona Leste. Ele foi preso por policiais à paisana, que o abordaram enquanto ele realizava uma refeição no restaurante na Praia da Barra. Ele desembarcou em Porto Alegre, no RS na última segunda-feira (17/01).