CRMV descobre clinica veterinária clandestina que tinha estudante como atendente em SG

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) acionou a Polícia Civil após descobrir uma espécie de consultório clandestino para operação de animais em funcionamento em São Gonçalo. Segundo informações divulgadas pelo órgão nesta terça-feira (17/01), os bichos levados ao espaço são atendidos por uma estudante universitária de veterinária que ainda não tem autorização para realizar os procedimentos.

De acordo com o Conselho, o estabelecimento irregular está com CNPJ baixado e não tem o alvará ou a licença sanitária necessários para o funcionamento. No local, teriam sido operados, sem as devidas normas técnicas e sanitárias, vários animais, tudo com a cumplicidade do pai da jovem, que também é médico-veterinário, conforme acusou o órgão.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) registrou a ocorrência contra a jovem, que pode ser enquadrada pelo crime de maus-tratos, com o agravante de não ter a habilitação para os procedimentos. A Receita Federal e a Vigilância Sanitária também foram informados a respeito do espaço, que deve ser interditado em breve. Além disso, o pai da acusada será convocado pelo Conselho para prestar depoimento a respeito do caso.

Em nota, o CRMV-RJ informou que "lamenta que tenha sido necessário acionar a Polícia Civil, mas em respeito aos quase 20 mil profissionais que estão registrados sob sua jurisdição, afirma que estará sempre lutando e zelando pelo bom nome da Medicina Veterinária e bem-estar animal".

A identidade dos acusados e a localização exata do estabelecimento clandestino em São Gonçalo não foram informadas.