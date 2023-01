Homem de 58 anos é executado a tiros no bairro Retiro, em Maricá

Um homem, de 58 anos, foi executado a tiros, na Estrada do Retiro, no bairro Retiro, em Maricá. A vítima, dias antes, havia sido acusada de estupro. Contudo, agentes da 82ªDP (Maricá), ainda investigam a acusação. A polícia Civil agora apura se a morte do homem foi motivada por vingança.

De acordo com informações iniciais, o homem saiu de casa para comprar pão, e não retornou. Segundo a polícia, criminosos encapuzados, que estavam em um veículo não identificado, efetuaram disparos contra a vítima.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

"Não sabemos como aconteceu. Sequer podemos afirmar quem o socorreu. Quando fomos informados ele já estava no hospital", contou um familiar.

A vítima, que era evangélica, deixa esposa e dois filhos. "Uma pessoa boa. Fazia tudo para agradar as pessoas e ajudava todo mundo", finalizou.

Ainda não há informação sobre o sepultamento da vítima.

A acusação de estupro foi registrada na delegacia de Maricá, e segue sendo investigada. Já o homicídio foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde testemunhas e familiares estão sendo ouvidos.