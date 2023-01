Mulher é presa após acobertar estupro de filha, no Rio

Uma mulher de 20 anos teve a prisão decretada nesta segunda (16) em Queimados, na Baixada Fluminense, por acobertar um estupro cometido por seu companheiro contra a filha do casal, de 3 anos.

As investigações começaram em outubro do ano passado, quando a criança foi internada em um hospital da região sob suspeita de ter sofrido abuso.

Com o tempo, a equipe da delegada Mônica Areal, da Delegacia de Atendimento à Mulher, chegou ao pai como autor do crime. O homem foi preso no dia 20 de dezembro.

A mãe começou a ser investigada por conta de mudanças sobre a sua versão do crime e após os agentes descobrirem que ela havia avisado ao companheiro que o estupro havia sido descoberto e que ele deveria fugir.

O irmão da mulher que prestou depoimento na delegacia, aponta que ela sabia dos abusos e chegou a pedir ao companheiro que a “tirasse dessa confusão”.

A mulher foi presa na manhã desta segunda-feira, na Estrada dos Piabas, em Queimados. Tanto ela quanto o companheiro já tiveram os mandados de prisão temporária convertidos em prisão preventiva.

A criança vítima teve alta médica ainda em dezembro, depois de dois meses internada em estado grave. Ela foi encaminhada para uma família acolhedora.