Mistério!: Polícia investiga sumiço de 8 pessoas de mesma família. Seis corpos foram achados

Uma história cercada de mistério. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o desaparecimento de oito pessoas da mesma família. Seis corpos foram achados em carros das próprias vítimas. O veículo de uma cabeleireira de 39 anos foi encontrado carbonizado no fim de semana, no Entorno do Distrito Federal, com quatro corpos dentro.

Na madrugada desta segunda-feira (16/1), a polícia localizou um outro veículo – um Siena – na BR-251, altura de Unaí (MG), com duas pessoas mortas. O automóvel pertence ao sogro da cabeleireira desaparecida Elizamar da Silva. Os corpos também estavam cabonizados. Agora, ao todo, além de Elizamar e seus três filhos, a polícia trabalha com o sumiço de Thiago Gabriel Belchior, 30, marido da empresária, os pais dele, 52 e 54, e a irmã, tia das crianças, 25.

“Até o momento, não temos informações se esses dois corpos localizados hoje são dos desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, explica o delegado adjunto da 6ª DP (Paranoá), Achilles de Oliveira.