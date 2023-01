Clientes passam por momentos de tensão durante assalto em pizzaria em Niterói

Os clientes e funcionários de uma pizzaria na rua Quinze de Novembro, no Centro de Niterói, próximo ao Morro do Estado, passaram por alguns minutos de tensão na madrugada do último domingo (15/01). A Pizzaria do Sardinha foi assaltada por suspeitos armados, que, segundo as vítimas, geraram um prejuízo de cerca de 6 mil reais. O crime aconteceu por volta de 00h48 e foi registrado por câmeras de segurança no local.

O proprietário do espaço, que estava montando uma pizza na hora contou que os três suspeitos chegaram ameaçando e dispersando os clientes no espaço. “Eles chegaram e já foram logo colocando todo mundo para dentro, ameaçando agredir, batendo na porta. “Uma quantidade de pessoas foi ali para um setor da pizzaria, outros para o banheiro”, ele contou ao OSG.

Em seguida, os homens prosseguiram para o caixa do estabelecimento, onde levaram dinheiro em espécie. Também foram roubados pertences das vítimas e artigos da pizzaria, incluindo um notebook, três aparelhos celulares e bebidas alcoólicas. Um dos suspeitos não estava mascarado. Em cerca de três minutos, os acusados deixaram o local.

Segundo o relato, um cliente chegou a ligar para a Polícia na ocasião. Os policiais, porém, teriam dito, por telefone, que não poderiam enviar uma viatura ao local alegando, conforme conta o relato, que a localização e o horário eram perigosos. Ao OSG, a PM disse que "equipe do 12ºBPM (Niterói) foi acionada ao local na madrugada de domingo, fez buscas na região central da cidade de Niterói a partir dos dados passados, no entanto, não houve prisões relacionadas ao fato".

Os responsáveis pelo estabelecimento não registraram boletim de ocorrências. "Tenho mais de um ano lá naquele espaço e nunca aconteceu nada parecido", contou o proprietário.