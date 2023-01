Jairinho tem novo pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Rio

A defesa de Jairo de Souza Santos, o Doutor Jairinho entrou com um pedido de habeas corpus alegando que o réu estaria sofrendo constrangimento ilegal. O pedido foi negado pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado.

A defesa disse ainda, na solicitação, que a prisão preventiva carece de “fundamentação idônea” e que a materialidade do decreto de prisão é “contraditória do início ao fim”, afirmando que não há requisitos concretos para mantê-la.

O desembargador afirmou que não reconhece ilegalidades a serem afastadas e que o réu segue preso preventivamente pois “persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva”.

O ex-vereador está preso na Cadeia Pública Pedrolino Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Ele é indiciado por homicídio duplamente qualificado. Por causa do crime, em junho de 2021, a Câmara dos Vereadores determinou a cassação do mandato do político.