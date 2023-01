Anestesista confessa à Polícia que estuprava pacientes e guardava pornografia infantil

O anestesista colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo, de 32 anos, prestou depoimento à Polícia e confessou que cometeu os crimes de estupro contra duas pacientes sedadas, pelos quais é acusado. Ele foi preso em sua residência, na Barra da Tijuca, na manhã dessa segunda-feira (16/01), acusado de armazenar pornografia infantil.

O portal de notícias "g1" teve acesso aos termos e documentos da Polícia Civil, onde constam trechos do relato do acusado. Andres disse, segundo a Polícia, "que aguardava a melhor hora e aproveitava” para “esfregar seu pênis nas pacientes”. Ele teria, inclusive, abusado de uma vítima em uma cirurgia para a qual não estava escalado.

Aos agentes, o suspeito ainda disse que não sabe dizer "o motivo pelo qual nutriu dentro de si a compulsão em ver e armazenar pornografia infantojuvenil”. Ele ainda alega “que nunca chegou a abusar sexualmente de crianças, mas satisfaz seu libido vendo imagens e vídeos tanto de meninos quanto meninas”. No material que ele guardava, conforme investigou a Polícia, estavam registros de abusos contra menores de diversas idade, alguns com menos de 1 ano de vida.

De acordo com as denúncias, o homem registrava os crimes enquanto os cometia. Seu primeiro estupro teria ocorrido em uma unidade de saúde em Saquarema. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) realizou a prisão e segue apurando os inquéritos contra Andres.