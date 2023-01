Polícia prende homem com notas de dinheiro falsas na Tijuca

Policiais da 21ªDP (Bonsucesso) prenderam, neste sábado (14), um homem acusado de transportar notas falsas, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A moto que pilotava foi parada pelos agentes por estar sem placa. Durante a revista, os policiais encontraram uma grande quantia de dinheiro falsificado em uma mala na motocicleta.

Já na delegacia, o homem afirmou que o dinheiro pertencia a outra pessoa e que ele havia sido apenas contratado para fazer a entrega. Os policiais entraram em contato com o número do destinatário e marcaram um encontro na estação Uruguai do metrô, para, supostamente, "entregar a quantia".

Lá, Rogério Dorneles da Silva Santos se apresentou como o destinatário das notas falsas e recebeu voz de prisão imediatamente.